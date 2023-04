Confira horário de funcionamento do comércio em Manaus no Feriado de Tiradentes

As lojas do Centro da cidade devem abrir das 9h às 13h, mas esse é um horário sugerido e pode variar conforme a decisão de cada comerciante. Já os shoppings terão horários diferentes para as lojas e as praças de alimentação.

Manaus/AM - A Fecomércio divulgou o horário de funcionamento do comércio em Manaus no feriado de Tiradentes, na sexta-feira (21).

