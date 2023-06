Confira grupos campeões das categorias Bronze e Prata do Festival Folclórico do Amazonas 2023

Manaus/AM - Foram declarados campeões do 65° Festival Folclórico do Amazonas 18 grupos folclóricos nas nove modalidades da categoria Bronze e nove da Prata. A apuração iniciou às 9h desta segunda-feira, 26, e finalizou às 18h, no auditório do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na bola da Suframa, Crespo, na Zona Sul, com a presença dos presidentes dos grupos. A festa popular e a apuração, foram coordenadas pela Prefeitura de Manaus e governo do Estado.

Os envelopes foram abertos, conforme regulamento, contendo as notas dos cinco jurados responsáveis pela avaliação da apresentação dos 81 grupos folclóricos que integraram a programação no período de 11 a 25 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia, além das 18 danças do grupo “Mostra Folclórica”, que se apresentaram nos dois primeiros dias de evento.

As danças vencedoras da Bronze sobem para a categoria Prata no próximo festival, e os campeões da categoria Prata sobem para a Ouro, que é realizada pelo Governo do Estado do Amazonas. Para ser considerado campeão, a exigência era que o grupo tivesse pontuação mínima de 70% dos itens avaliados, segundo o regulamento.

Veja o resultado final com o nome dos vencedores de cada categoria.

Categoria Bronze

Ciranda: Águias de Ouro

Quadrilha Tradicional: Afobados na Roça

Dança Nordestina: Pisada do Sertão

Quadrilha Cômica: Escolinha na Roça

Quadrilha de Duelo: Renascer

Cacetinho: Cacetinho Belo Horizonte

Dança Alternativa: Tsunami na Roça

Dança Regional: Grupo Simetria Norte

Categoria Prata

Dança Alternativa: União Hit Dance

Quadrilha Cômica: Folia e Fuleragem

Tribo: Tikunas Belezas Naturais

Dança Nordestina: Cabras de Lampião

Ciranda: Princesinha da Vila

Quadrilha de Duelo: Os Intocáveis na Roça

Dança Internacional: Daraj

Quadrilha Tradicional: Explosão na Folia

Cacetinho: Tarianos do Ifam

Dança Nacional: Xote Noda de Caju