Confira as 385 vagas de emprego para esta quarta em Manaus

Atividades – acompanhar manutenção predial, identificando as necessidades e emitindo ordens de serviço preventivas e corretivas; acompanhar o consumo de materiais de manutenção, limpeza e outros, solicitando compra quando for o caso; acompanhar o desenvolvimento das atividades de recursos humanos, de segurança patrimonial, manutenções internas preventivas e corretivas, limpeza, copa, transportes, reprografia, almoxarifado, informática e teleprocessamento, para o perfeito funcionamento das Unidades de Atendimento.

Requisitos Obrigatórios – ter bons conhecimentos de T.I, redes de computadores, utilização do sistema, Telecomunicações ou Processamento de Dados; ter perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de T.I, chamados técnicos e habilidade no trato social.

Os postos do Sine ficam localizados avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste). A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

