Confira 234 vagas de emprego ofertadas pelo Sine Manaus nesta 2ª

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (31), o Sine Manaus oferta 234 vagas de emprego, que variam entre atendente de lanchonete, operador de caixa, medidor de móveis planejados, analista fiscal e mais. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda–feira.

O candidato que desejar concorrer a uma das vagas disponíveis, deve enviar mensagem para os números de WhatsApp disponibilizados na vaga pretendida, informando nome completo, CPF e a vaga de emprego. A equipe responsável entrará em contato para solicitar o envio de documentação necessária.

Para os serviços de orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Os atendimentos presenciais do posto da galeria Espírito Santo, no Centro, estão suspensos por 15 dias, retornando no dia 1º/2.

Vagas Novas – 5

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Obrigatório – Possuir experiência com manutenção de splits, splitão, self container, conhecimento com compressores pistão, scroll, controladores e exibidores e ter trabalhado com refrigeração residencial.

Atividades – Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado de baixa e média complexidade, tais como splits e aparelhos de janela (ar condicionado), geladeiras, freezers e câmaras frias, entre outras atividades inerentes à função.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 7/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar a manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente. Manter móveis e objetos limpos e repor os materiais de limpeza.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação.Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Lavar louças e panelas, lavagem de alimentos (frutas e verduras), limpeza da rampa que serve as comidas. Atividades de higienização e limpeza, pisos, paredes, banheiros e coleta de lixo.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir CNH “B”;

Atividades – Criação e preenchimento de planilhas para controle diário, acompanhamento de solicitação de serviços, conhecimento em processo de compras (solicitação de orçamentos), acompanhamento de pagamento de Notas Fiscais junto ao setor de compras, conhecimento na parte de protocolo de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 2/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 229

4 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Mopp atualizado, direção defensiva e curso de informática básica e Carteira Nacional de Habilitação “E”;

Atividades – Conduzir e manobrar veículos tracionados, containers e cargas soltas para movimentação.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 7/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor de Consórcio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Vendas de Consórcios, prospecção de clientes e vendas externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 3/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – O candidato deve estar cursando a partir do 2° Período;

Atividades – Noções contábeis, lançamentos e classificação.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em Promob;

Atividades – Elaborar projetos de acordo com o plano de necessidades de briefing realizado pelo consultor; revisão e análise estrutural de projeto; colocar ferragens, furações, usinagens e demais acabamentos e detalhes e construtividade quando necessário; ajustes de projeto e renderização.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 4/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Medição física de ambientes do imóvel do cliente; Desenho e registro dessas medições em documentação; que ele possa entregar medidas digitalizadas;

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 4/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Verificando a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos através do Promob, certificando-se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente e visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens e envio de projetos para fábrica.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 4/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Supervisor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Arquitetura;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar acompanhamento com cliente, supervisionar montadores e fechar contratos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 4/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimentos em licitações e planilhas em Excel; Residir nos bairros adjacentes São Raimundo, Compensa, Aparecida, Glória e Matinha;

Atividades – Organizar documentos, controlar contas a pagar e receber, folhas de frequência, anotar saídas e entradas dos materiais técnicos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 6/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimentos em manutenção de Split, Acj, Self, Piso, Teto, NR-10 E NR-35. Residir nos bairros adjacentes: São Raimundo, Compensa, Aparecida, Glória e Matinha;

Atividades – Montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 6/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Operador de Caixa – Vaga Exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Executar a abertura e fechamento de caixa, recebimento de compras em dinheiro, cartões e pix.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 3/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Escolaridade – Ensino superior em Administração, Engenharia Elétrica ou Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Inglês Intermediário, Pacote Office Avançado, Conhecimento em refrigeração, sólidos conhecimentos na política do PPB;

Atividades – Coordenar projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas tecnologias, protocolos e aplicações em redes de computadores. Realizar divulgação dos resultados dos projetos de pesquisa e promover a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 5/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar no controle das planilhas de planejamento de consumo de materiais e uso de equipamentos;

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 1/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Programar entregas e montagens de móveis e estofados em geral.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir curso Moop Atualizado, CNH “D” Atualizado para remuneração;

Atividades – Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 3/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – verificar, receber, separar e embalar os produtos e materiais dentro de um estoque.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manter a comunicação com o cliente, se mostrando empático e não invasivo, para fortalecer a relação cliente empresa.



1 vaga – Supervisor de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”;

Atividades – Supervisionar a armazenagem dos produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Liderar equipe, fazer conferência de entrada e saída de produtos, assegurando a integridade do estoque. Acompanhar e responder pela equipe de inventários, conferir notas fiscais, verificar estocagem e distribuir produtos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-4721 ou (92) 98842-2047, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 1/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de depósito – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria.

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR11 atualizado e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de informática básica ou avançada;

Atividades – Ter experiência com vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Vendas de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter amplo conhecimento em produtos eletrônicos.

Atividades – Auxiliar de Vendas de Produtos Eletrônicos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/0/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Eletricista de Força e Controle

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atividades de eletricidade de Alta Tensão.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar visitas agendadas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica ou Eletrotécnica;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Morar nos bairros Cidade Nova, Nova Cidade, Viver Melhor ou Lago Azul.

Atividades – Consertar máquinas industriais e trabalhar com solda e ferramentaria.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar e testificar conformidade de matérias-primas, insumos e embalagens e coletar amostras nas produções para análise.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção Industrial PL

Escolaridade – Curso técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial ou formação mínima profissionalizante em Mecânica;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção no parque Industrial, preparando atividades de manutenção periódica, inspeções preditivas e de rotas, lubrificações, manutenções autônomas ou manutenções corretivas programadas ou não programadas, executar desmontagem e montagem de sistemas, máquinas e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Merchandising

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Curso de Excel Intermediário, Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade e condução própria.

Atividades – Realizar visita e atendimento ao cliente, vendas e prospecção de clientes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – Ensino superior em Qualidade;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conferir e checar carga do modal de duas portas, analisar produto e entender sobre os processos de qualidade.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental incompleto;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Eletricista Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Eletromecânica completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR10 e NR35 dentro do prazo de validade;

Atividades – Fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR33 e NR35 dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar a manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar as atividades de manutenção, avaliar as condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar nos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar os serviços de Auxiliar de Solda, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar os serviços de limpeza em geral, como pisos, paredes, tetos, sanitários e vidraças.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Automóveis Pesados – Vagas Exclusivas Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar consertos, manutenção e revisão dos veículos pesadelos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Diferencial possuir conhecimento em Operador de Empilhadeira;

Atividades – Transporte e distribuição, organizar o transporte de mercadorias e serviços, controlar horários, custos e tempo estimado para a realização de cada tarefa; Administração e controle, analisar os dados da operação, satisfação e produtividade; Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – Técnico em Mecânica ou Elétrica completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, preditivas, corretivas e revisões; Manter o sistema de refrigeração da unidade em perfeitas condições de funcionamento necessárias; Zelar pelos custos relacionados à manutenção, bem como pelo consumo de água, luz, etc.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Informática Básica e Avançada;

Atividades – Atendimento ao público, recebimento, preparação e embalo de lanches para delivery e balcão e limpeza de equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – Ensino superior em Administração ou Contabilidade completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Vivência em emissão de notas fiscais e rotinas administrativas; Negociação, Excel avançado, conhecimento no sistema SAP e IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado).

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área de conhecimento;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato precisa ter conhecimento da região norte e perfil de vendedor;

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter o curso de informática básica e habilidades com planilhas;

Atividades – Auxiliar nas áreas de vendas, finanças, logística e operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter o Curso de Operador de Empilhadeira dentro do prazo de validade;

Atividades – Auxiliar nas áreas de vendas, finanças, logística e operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento e levantamento das necessidades dos clientes, executar vendas de produtos e serviços e conferir os produtos que foram escolhidos pelo cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar análise e apuração de impostos, análise e conciliação de contas contábeis, acompanhar os processos e fiscalização junto aos órgãos Municipais, Estaduais, Federais e realizar fechamento mensal de faturamento, contábil e financeiro.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 31/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, realizar cortes de carnes e desossa.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 1/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no corte de carnes, realizar atendimento ao cliente e realizar limpeza e organização do setor.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 1/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber e registrar mercadorias, realizar abertura e fechamento de caixa e realizar atendimento ao cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 1/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar compras, negociação, cadastrar e contratar serviços de fornecedores e transportadores.

Para concorrer à vaga, o candidato deve enviar mensagem nos números de WhatsApp: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107, onde será solicitado especificar a vaga pretendida e o envio da documentação necessária para comprovação. Vaga disponível até o dia 1/2/2022 ou até o encerramento da vaga.