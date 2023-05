Condomínio completo e sede do Estaleiro Erin serão leiloados em Manaus

Mais detalhes sobre os imóveis do Amazonas, as condições e outras informações podem ser acessados pelo telefone (92) 98159-7859. Para os imóveis localizados em Roraima, o contato também é o (92) 98159-7859.

O leilão será feito exclusivamente eletrônico no site do Amazonas Leilões www.amazonasleiloes.com.br/proximos_leiloes/1/1/.

O Residencial Avenida das Torres está localizado na Rua Agildo Barata, nº 165, esquina com a Rua João Alves, no loteamento Nascente das Águas Claras, bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus.

Um condomínio completo e o Estaleiro Rio Negro (Erin) são dois destaques do novo leilão de imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), marcado para o próximo dia 15 de maio. A avaliação do condomínio é de R$ 4,7 milhões e do estaleiro é de R$ 2 milhões.

