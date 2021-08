Concurso do TCE-AM tem mais de 7 mil faltosos no 2º dia de provas

De acordo com o órgão, dos 15.659 inscritos, 7.932 não compareceram ao segundo dia de provas, sendo automaticamente eliminados do certame. O montante corresponde a um total de 50,6% de abstenções registradas.

Manaus/AM - Quase metade dos candidatos inscritos faltaram ao segundo dia de provas, nesta quarta-feira (26) para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

