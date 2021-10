Comunidades rurais começam a se beneficiar com iluminação a LED

O programa “Ilumina Manaus Rural” já instalou mais de mil pontos de iluminação a LED nas comunidades rurais da capital. A Agrícola da Paz também foi beneficiada pelo projeto “Uma luz para o esporte”, ação da UGPM – Energia, que já modernizou cerca de 120 espaços esportivos, e atualmente realiza a iluminação do entorno do campo de futebol da comunidade.

Cerca de 80 famílias dessas comunidades estão sendo beneficiadas com o projeto de modernização da iluminação nas comunidades que estão sendo assistidas. São cidadãos que sofriam com a ausência de iluminação pública e viviam completamente na escuridão. Os serviços foram acompanhados e fiscalizados pelos técnicos UGPM – Energia.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), levou 200 novos pontos de iluminação a LED, à comunidade Agrícola da Paz, no ramal da Cooperativa, a 9ª a receber iluminação pública, e ao ramal do Pau-Rosa. Os locais têm acesso pela BR-174 (Manaus-Boa Vista), na zona rural da cidade.

