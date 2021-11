Indígenas do Parque das Tribos são vacinados contra Covid em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou, nos dias 10 e 11/11, ação para intensificação da vacinação contra a Covid-19, nas comunidades indígenas do Parque das Tribos e Waikiru, no Tarumã, zona Oeste da cidade. Ao todo, foram aplicadas 1.435 doses de vacinas entre primeira, segunda e dose de reforço. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), facilitou o acesso dos moradores daquela comunidade e de áreas adjacentes à atualização da imunização.

Antes da ação, foi feito um levantamento, durante as atividades de rotina, pela equipe da Divisão de Atenção em Saúde do Distrito de Saúde (Disa) Oeste, juntamente com a equipe de Saúde Itinerante, vinculada à Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindalva Damasceno, situada no Tarumã, para sensibilizar os moradores da importância da vacina.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explicou que durante as visitas, as equipes identificaram que muitos moradores ainda não haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Desde que assumiu a gestão, o prefeito David Almeida tem nos orientado a assegurar toda a atenção em saúde aos moradores dessas comunidades. Fazemos esse trabalho, respeitando os hábitos e a cultura daquele povo. Antes de qualquer tipo de atendimento, aí incluída a vacinação, é necessário conversar, explicar o porquê eles precisam receber a imunização. E temos tido excelente aceitação por parte dos indígenas”, disse.

Para atender os moradores, a Semsa montou pontos de vacinação na maloca central do Parque das Tribos, na igreja e também na comunidade Waikiru, além de equipes-volantes que fizeram a vacinação de acamados.

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, coordenou a vacinação nas comunidades indígenas. “Esse resultado foi possível, porque fazemos um trabalho integrado, com as equipes do Disa Oeste, do Saúde Itinerante e da Divisão de Imunização atuando de forma articulada, fazendo uma abordagem na comunidade, sensibilizando para importância dessa vacinação, por isso o grande êxito da destes números”, comentou.

O cacique Ismael Munduruku, presidente da comunidade indígena do Parque das Tribos, agradeceu a iniciativa da prefeitura no local. “As equipes da Semsa têm dado uma grande assistência não só ao povo do Parque das Tribos, mas também aos nossos vizinhos, ao redor da nossa comunidade. Isso é muito importante, porque os parentes não têm o costume de se deslocar de suas casas para ir atrás de pontos de vacinação, seja pela cultura, seja pela dificuldade de transporte, pela dificuldade financeira, e até por não falarem português. Então, a prefeitura tem trazido a vacina para a nossa comunidade e isso mostra a preocupação desta gestão com os nossos parentes”, disse.