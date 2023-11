Comunidade in Set divulga últimas vagas para curso gratuito em Manaus

Manaus/AM - O “Comunidade in Set” divulga as últimas vagas para o curso gratuito de cinema digital em Manaus. O projeto, que chega em sua 2ª edição, já impactou 500 comunitários.

As aulas começam na segunda-feira (6), no auditório da Paróquia de Santa Rita de Cássia, na avenida Carvalho Leal, n. 931, Cachoeirinha, ao lado do Terminal 2.

Os interessados devem preencher formulário digital (https://forms.gle/m4qagGQ8C8nEzVjv5) e indicar o horário de interesse, sendo duas turmas em horários da tarde e uma pela noite.

O projeto é contemplado no edital Manaus Faz Cultura, da Prefeitura de Manaus, e atende ao Programa de Cultura Itinerante do município.

Cinema e prática

O curso é voltado para comunitários de todas as idades e locais da cidade de Manaus, com aulas ministradas por profissionais que atuam no cinema digital e produções audiovisuais.

A formação contará com oficinas de História do Cinema, Roteiro, Direção de Fotografia, Técnicas de Interpretação para Cinema e TV, Técnicas de Captação de Som Direto e Produção.

Ao fim da formação, os participantes serão desafiados ir para o set de gravação e realizar a produção, gravação e finalização de um curta-metragem, que será exibido em evento aberto para a comunidade.