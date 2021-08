Comprovante de vacinação é exigido em Secretaria de Planejamento de Manaus

Portarias publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), nesta semana, determinam que todos os servidores, estagiários e colaboradores terceirizados da Controladoria Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad) devem apresentar a carteira de vacinação original ou digital, contendo o comprovante de imunização da primeira e segunda doses, ou a comprovação de dose única, contra a Covid-19, na Divisão de Recursos Humanos das respectivas secretarias.

O intuito da medida é precaver a propagação do vírus na sede administrativa das secretarias e, sobretudo, assegurar a qualidade de vida dos trabalhadores e das pessoas que fazem parte das atividades laborais. A medida não obriga a vacinação contra Covid-19 dos servidores da pasta, sendo sua principal finalidade a verificação daqueles que ainda não foram vacinados. A exigência se dá na necessidade de apresentação do cartão de vacina.

“Queremos preservar a segurança e a saúde, tanto dos servidores que trabalham quanto das pessoas que frequentam a controladoria e as demais secretarias, e essa também é uma forma de estimular a vacinação, caso alguém não tenha tomado. Serve também para termos o diagnóstico dessa situação, se os servidores tinham se vacinado ou não, considerando também a questão de saúde pública em relação à pandemia”, explicou a controladora-geral adjunta Lucilene Viana, que acrescentou que o levantamento dessas informações junto aos seus 42 colaboradores já está sendo realizado.

As informações obtidas irão subsidiar as próximas etapas necessárias para essa ação, sendo uma delas a promoção de campanhas educativas com palestras de profissionais da área, com o propósito de destacar os benefícios para a saúde e a eficácia na diminuição do contágio por Covid-19 na sociedade.