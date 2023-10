Compartilhando Histórias: mais de 2 mil livros são doados na 2ª edição da ação literária em Manaus

Manaus/AM - Com recorde de doações, a 2ª edição do projeto “Compartilhando Histórias: incentivo à leitura & doação de livros”, promovida pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) atraiu a atenção do público durante os dias 27, 28 e 29 de outubro, no Shopping Grande Circular, Zona Leste de Manaus e distribuiu de forma gratuita mais de 2 mil livros, com cerca de 20 gêneros literários.

O diretor-presidente da IOA, João Ribeiro Jr., destacou a importância da promoção de campanhas que incentivam a leitura para diversas faixas etárias. A ação alcançou todas as faixas etárias.Com o apoio do governador Wilson Lima, que sempre incentiva eventos que valorizam a cultura e a educação, doamos mais de 2 mil livros”, destacou João Ribeiro Jr.

A campanha recebeu em seu stand, durante os três dias da ação, o total de 488 visitantes. Os participantes de número 100, 300 e 400 do evento, foram agraciados com certificado de participação.