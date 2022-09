Começa show de Guns N’ Roses em Manaus; veja as primeiras imagens

A capital amazonense é palco do primeiro show da turnê na América do Sul da banda, que se apresenta no Rock in Rio além de em mais 8 cidades brasileiras, e ainda passa pela Argentina, Chile, Uruguai, Peru e Colômbia.

O espetáculo que não contou com pré-show estava marcado para começar às 21h, e a banda norte-americana liderada por Axl Rose não demorou para surgir no palco.

Jungle in the jungle!! @gunsnroses in Manaus!! pic.twitter.com/utXL2N7FYF

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.