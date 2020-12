Começa nesta quarta-feira o julgamento do caso Kimberly

Manaus/AM - Começa nesta quarta-feira (9), a audiência de instrução do julgamento sobre a morte da Miss Manicoré, Kimberly Karen Mota de Oliveira, 22. A audiência acontece na 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que a audiência de instrução será presidida pelo juiz de Direito da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Anésio Rocha Pinheiro, sumariante do caso. Ele foi o magistrado responsável pela primeira fase de processo de crimes contra a vida.

Está previsto para serem ouvidas oito testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu Rafael Fernandez Rodrigues, que confessou o assassinato da jovem.