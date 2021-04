Começa hoje vacinação de pessoas de 18 a 29 anos com comorbidades em Manaus

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova) Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222, Crespo) Universidade Paulista (Unip) (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro) Universidade Nilton Lins (Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores) Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José) Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288, Alvorada) Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste)

Manaus já estava vacinando pessoas de 18 a 59 anos com doenças pré-existentes desde o dia 29 de março e a partir de segunda vai abrir a vacinação para as demais comorbidades.

As comorbidades específicas para vacinação são: diabetes, obesidade mórbida e cardiopatias. Todos devem levar documento com foto e laudo médico que comprove a comorbidades.

