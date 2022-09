Começa hoje inscrições para a corrida 'Manaus em Movimento'

Manaus/AM - As inscrições para a primeira edição da corrida de rua “Manaus em Movimento” estarão abertas a partir das 8h desta quinta-feira (15), pelo site https://www.eventbrite.com.br/. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) como estratégia de incentivo à prática de exercícios e qualidade de vida, está agendado para o próximo dia 24, com largada e chegada no complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que as inscrições são gratuitas e que podem participar da corrida interessados de qualquer idade, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

As inscrições ficarão abertas até que as 3,5 mil vagas oferecidas sejam preenchidas. Os inscritos irão receber camisa, viseira, squeeze, sacola, numeração e um chip para a cronometragem eletrônica do tempo de corrida. Shádia Fraxe ressalta que a corrida visa estimular as pessoas a incluir na sua rotina de vida a atividade física, que auxilia na redução de risco de desenvolvimento ou agravamento de várias doenças.

A corrida “Manaus em Movimento” foi anunciada oficialmente na última terça-feira (13), pelo prefeito David Almeida, e é considerada um “esquenta” para a Maratona Internacional de Manaus, que será realizada nos dias 22 e 23/10, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros.

A largada será às 18h30 no estacionamento do anfiteatro da Ponta Negra e os atletas devem percorrer os cinco quilômetros de prova no percurso desenhado na avenida Coronel Teixeira. Todos os que completarem o circuito dentro de até duas horas serão premiados com medalhas de participação. Já os três primeiros colocados nas categorias masculino, feminino e classificação geral receberão troféu.