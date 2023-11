Começa audiência de instrução de policial e esposa que agrediram babá e advogado em Manaus

Manaus/AM - A 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus começou na terça-feira (31), a audiência de instrução, que tem como acusados Jussana de Oliveira Machado e Raimundo Nonato Monteiro Machado. Ambos são acusados dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tortura contra o advogado Ygor de Menezes Colares e da babá Cláudia Gonzaga de Lima.

A audiência foi presidida pelo juiz de direito titular da 3.ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Antony, com promotor de justiça Luiz do Rego Lobão Filho representando o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

O promotor teve como assistentes de acusação os advogados Edilson dos Santos Oliveira Neto e Josemar Berçot Rodrigues. Na defesa dos acusados atuaram os advogados Arthur da Costa Ponte e Lauro Augusto de Lima Cavalcanti.

Nesta primeira etapa da audiência foram ouvidas as vítimas Ygor de Menezes Colares e Cláudia Gonzaga de Lima. Ambos prestaram depoimento por videoconferência, pois estão fora de Manaus. Devido ao elevado número de testemunhas (12 entre acusação e defesa), a Audiência de Instrução foi suspensa e a continuação ficou agendada para o dia 23 de novembro, às 9h30. Na oportunidade o juiz Mauro Antony pretende ouvir todas as testemunhas e fazer o interrogatório dos acusados.

Sobre o caso

O crime aconteceu no dia 18 de agosto deste ano, em um condomínio do bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Na ocasião, Jussana agrediu a babá que é funcionária do advogado no estacionamento de um condomínio na Ponta Negra. O policial incentivou a mulher a agredir a babá, com quem tinha desavenças, e o advogado tentou apartar. Ygor acabou sendo agredido pelo policial e atingido por um tiro efetuado pela esposa do mesmo.

