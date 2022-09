Começa 2º dia de atrações do Passo a Paço em Manaus

Palco Tucupi: 17h – Cangas do Forró, 18h – DJ Layla Abre, 18h15 – Nunes Filho, 19h15 – DJ Layla Abreu, 19h30 – Official 80, 20h30 – DJ Layla Abreu, 20h45 – Odair José, 22h05 – DJ Layla Abreu, 22h20 – Uendel Pinheiro.

As atrações estão divididas em três palcos, como aconteceu na noite desse sábado (3). Desde às 17h, a banda Cangas do Forró agitou o palco Tucupi.

Manaus/AM – O segundo dia de shows do Passo a Paço já começou e conta com nomes como Nunes Filho, Uendel Pinheiro, Odair José, Tasha e Tracie e muito mais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.