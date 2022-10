Com premiações de até R$5.500, campeonato internacional de xadrez acontece em Manaus

Manaus/AM - O campeonato internacional de xadrez 'Manaus Chess Open 2022', que acontece pela primeira vez na capital a partir deste sábado (8) e vai até o próximo dia 16 de outubro. O evento, que reunirá jogadores de mais de 15 estados, oito países e grandes mestres, será realizado no Novotel, no Distrito Industrial.

Nos dias 8 e 9, acontecerá no Millennium Shopping a segunda edição do Torneio de Xadrez Solidário, organizado pela Federação Amazonense de Xadrez (FAX). A ação faz parte da campanha ‘Manaus invisível’ e busca apresentar e desenvolver a prática do xadrez, que é responsável pelo desenvolvimento de inúmeras habilidades, como: memória, concentração, planejamento e tomada de decisão.

No dia 8 será apenas para crianças e no dia 9 estará aberto a todos os jogadores e contará com a presença do Grande Mestre Henrique Mecking, o Mequinho.

Além de passar um pouco da sua experiência na modalidade, o atleta - que irá lançar três livros em solo amazonense - fará ainda uma sessão de fotos e autógrafos por volta das 15h. Às 16h, ele participa da Simultânea GM Hungaski, onde enfrentará 25 jogadores de xadrez. O melhor jogador da América Latina na atualidade, Sandro Mareco da Argentina, também será outro convidado especial do evento.

As partidas são abertas para todo o público e acontecem na praça de alimentação. Para jogar, além de levar os dois quilos de alimentos, o interessado deve se inscrever através do formulário: https://forms.gle/JkNLu2JeZps6F9qK8.

Torneio Manaus Chess Open

Na segunda-feira (10), serão realizados os torneios oficiais do Manaus Chess Open, desta vez no Novotel, onde terão jogadores da Argentina, Paraguai, Cuba, Estados Unidos, Chile, Uruguai, Peru e Porto Rico. No total, são oito jogadores internacionais, além dos 108 representantes brasileiros e amazonenses.

Prêmios

Serão R$ 26 mil no total de prêmios, que variam de R$ 5.500 mil a R$ 500, além de troféus e medalhas. O torneio de xadrez valerá 25 vagas para a final do Campeonato Brasileiro 2022.