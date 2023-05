Com passagem a R$ 4,50 em Manaus, veja ranking das tarifas de ônibus mais baratas do Brasil

Manaus/AM - O valor da tarifa de ônibus do transporte coletivo de Manaus sofrerá um aumento de 70 centavos a partir do próximo domingo (21), conforme anunciou o prefeito David Almeida. A medida retira a capital amazonense das primeiras posições como uma das capitais com valor da passagem mais baratas do país.

Com o novo valor da tarifa passando para R$ 4,50, Manaus vai figurar como a 12ª capital com a tarifa mais barata. O prefeito David Almeida afirmou, nesta sexta-feira (19), que a tarifa da capital era a segunda mais barata do Brasil.

Veja abaixo os valores praticados em todas as 27 capitais:

1ª Brasília R$ 2,50 a até R$ 5,50 (depende da distância)

2ª Maceió R$ 3,35

3ª Rio Branco R$ 3,50

4ª Macapá R$ 3,70

5ª Palmas R$ 3,85

6ª Natal R$ 3,90

7ª Teresina e Belém R$ 4,00

8ª Recife R$ 4,10

9ª São Luís R$ 4,20

10ª Goiânia e Rio de Janeiro R$ 4,30

11ª São Paulo R$ 4,40

12ª Manaus, Fortaleza, Aracaju e Vitória R$ 4,50

13ª Campo Grande R$ 4,65

14ª João Pessoa R$ 4,70

15ª Porto Alegre R$ 4,80

16ª Salvador R$ 4,90

17ª Cuiabá R$ 4,95

18ª Boa Vista R$ 5,00

19ª Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Velho R$ 6,00

Fonte: Prefeituras e jornais locais