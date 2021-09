Com Neymar e Gabigol: Veja a lista de convocados para Brasil x Uruguai em Manaus

A Seleção Brasileira foi convocada nesta sexta-feira (24) para os próximos três confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite anunciou a lista dos atletas que irão vestir a Amarelinha nos jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, no dias 7, 10 e 14 de outubro.



O jogo contra a seleção Uruguaia, será realizado na Arena da Amazônia, às 20h30, horário local. O governo do estado informou que 8 mil ingressos vão ser colocados a venda para duelo e serão cobradas as duas doses da vacina contra a covid-19, para poder ter acesso ao estádio. Ainda não há informação sobre a venda e o valor dos bilhetes para a partida.



Como jogará duas partidas como visitante, com três jogos em 11 dias, a Seleção Brasileira terá uma programação diferente nesta Data FIFA. A apresentação de atletas e comissão técnica está marcada para o dia 4 de outubro (segunda-feira), em Bogotá. Na capital colombiana, o técnico Tite comanda os três primeiros treinos da equipe. A viagem para a Venezuela será no dia 6 de outubro (quarta-feira), véspera do confronto.



Brasil e Venezuela se enfrentam no dia 7 de outubro (quinta-feira), em Caracas. No dia seguinte, a Seleção treina e retorna para a Colômbia, mais precisamente para Barranquilla, onde será o duelo com os donos da casa, no dia 10 (domingo).



A Seleção Brasileira chegará a Manaus na madrugada de segunda-feira (11). Serão três treinos na capital amazonense até o clássico contra o Uruguai na quinta-feira (14), às 20h30 (local)/ 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia.



O Brasil é o atual líder das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, com oito vitórias em oito jogos (100% de aproveitamento).

Confira a lista de convocados para a Data FIFA de outubro:



GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras



LATERAIS

Danilo - Juventus (ITA)

Emerson - Tottenham (ING)

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Guilherme Arana - Atlético-MG



ZAGUEIROS

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Marquinhos - Paris Saint Germain (FRA)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Lucas Veríssimo - Benfica (POR)



MEIAS

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Fabinho - Liverpool (ING)

Gerson - Olympique Marseille (FRA)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fred - Manchester United (ING)

Lucas Paquetá - Olympique Lyonnais

Edenílson - Internacional



ATACANTES

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Antony - Ajax (HOL)

Raphinha - Leeds United (ING)

Gabi - Flamengo

Matheus Cunha - Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr. - Paris Saint Germain (FRA)

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)