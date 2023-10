Com fim das chuvas, Manaus volta a ser encoberta pela fumaça neste domingo

Manaus/AM - Após uma pausa de quase duas semanas, Manaus voltou a ser tomada pela fumaça novamente na manhã deste domingo (29).

O ar está seco e o cheiro de queimado é perceptível em todas as áreas da cidade. Muitos moradores que têm problemas respiratórios como asmas, bronquite e alergias, acordaram sufocados e ao abrirem as janelas, se deparam com o fumaceiro que encobria a paisagem.

Manaus volta a ser tomada pela fumaça neste domingo pic.twitter.com/ia7xzwXQsU — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 29, 2023

A fumaça ainda é resultado das queimadas, que diminuíram, mas não cessaram nos últimos dias mesmo com a chuva que chegou ao estado.

E ainda nesse período de “trégua”, que durou apenas alguns dias, a qualidade do ar permaneceu péssima, figurando entre as piores do mundo.

A recomendação, por hora, é o uso de máscaras de proteção, evitar exposição ao ar livre e fazer uso de umidificadores e baldes com água dentro de casa, para ajudar a deixar o ar mais úmido e suportável.