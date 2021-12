Com corrida e premiação de até R$ 1mil prefeitura lança 1ª Maratona Internacional de Manaus

Manaus/AM - A prefeitura realizou neste domingo (26), o pré-lançamento da “1ª Maratona Internacional de Manaus”, que será realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2022. O pré-lançamento ocorreu durante a confraternização das equipes de corrida conhecida como “Treinão”, no estacionamento do Alphaville Manaus, no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital. Na ocasião, foi realizado um com percurso de 6km no Alphaville e premiação em dinheiro para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar masculino e feminino, sendo R$1mil, R$800, R$500, R$400 e R$200, respectivamente. “Estamos realizando aqui um pré-lançamento da 1ª Maratona de Manaus, e vamos percorrer várias outras maratonas pelo mundo para divulgar essa nossa, que ocorrerá no dia 23 de outubro de 2022 e irá promover o turismo esportivo. Vamos promover a saúde, a vida saudável, através do esporte”, enfatizou o prefeito David Almeida. A 1ª Maratona Internacional de Manaus será um evento em comemoração ao aniversário da capital amazonense, celebrado em 24/10. O primeiro dia do evento (22/10) será para as categorias “kids” e “5Km”, e o segundo dia (23/10), para as provas de "21 km" e “42 km”, em percurso já definido pela prefeitura, a ser divulgado na coletiva de lançamento oficial, com data prevista para terça-feira, 28/12. Para quem deseja participar do evento e ainda não é corredor, a Prefeitura de Manaus realizará ao longo de 2022 diversas corridas e demais eventos em prol do esporte, a fim de garantir à população que deseja iniciar a vida saudável tenha essa possibilidade junto a gestão municipal, de maneira segura e gratuita, com orientação de profissionais da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

