Com complexos esportivos, Praça das Flores é entregue reformada nesta segunda em Manaus

Além das quadras, a praça foi equipada com uma nova academia ao ar livre, rampas de acesso para Pessoas com Deficiência (PcDs), três banheiros, playground e moderna iluminação em LED, garantindo a segurança e a acessibilidade dos frequentadores.

Manaus/AM - Manaus avança para se tornar uma referência mundial no esporte. Nesta segunda-feira (7), às 18h, a reinauguração da praça das Flores, localizada no conjunto Flamanal, bairro Planalto, zona Centro-Oeste, marca mais um passo nessa direção.

