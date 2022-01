Com aumento de casos da covid, ministro da Saúde vem a Manaus

Manaus/AM – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visita Manaus na próxima segunda-feira (14) após o avanço da covid-19 no estado. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida nesta sexta-feira (14). “A presença do ministro se dá em momento oportuno. Vocês lembram que nós tivemos muitas dificuldades ano passado com relação aos médicos afastados. Tínhamos 172 médicos afastados nesse mesmo período do ano passado e com isso foi feito um chamamento rápido dos Mais Médicos, em que 108 médicos foram contratados. Esse contrato se encerraria no dia 1 de fevereiro. Ontem mesmo falei com o ministro da Saúde e eles vão renovar o convênio por mais 6 meses”, disse Almeida. Ontem, o Amazonas teve um “boom” e registrou 2.404 novos casos de covid-19. O estado contabiliza 441.260 casos da doença no total.

