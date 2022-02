Com 40 passageiros, ônibus fica preso em cratera a caminho de balneário em Manaus

Manaus/AM - Um ônibus particular que levava um grupo de pessoas para um balneário, no Rio Preto da Eva, no último domingo (20), ficou preso em uma cratera ao tentar subir uma ladeira na Rua Nazaré, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona Norte de Manaus.

Moradores relataram que o ônibus, com cerca de 40 pessoas, perdeu a força ao tentar subir a ladeira onde parte do asfalto já estava comprometido, e acabou abrindo uma cratera na via.

O ônibus ficou preso no buraco que se formou e os passageiros tiveram que sair do local. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais. Por pouco o ônibus não atingiu uma casa. Já nesta segunda-feira (21), o veículo foi removido.