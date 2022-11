Com 1,2 mil turistas, 1º navio da 'Temporada de Cruzeiros' chega a Manaus neste domingo

Manaus/AM - O primeiro navio da “Temporada de Cruzeiros 2022/2023”, o transatlântico Insígnia, tem previsão de chegar as 10h deste domingo (27) a Manaus. A embarcação vai trazer 1.203 turistas que vão permanecer na capital amazonense até as 16h de de segunda-feira (28).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), fará o receptivo dos navios cruzeiros que desembarcarão na cidade.

Nesta temporada, que tem encerramento previsto para maio de 2023, chegarão à capital amazonense 17 navios com um fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, trazendo um incremento de mais de R$ 35 milhões na economia local. A maioria dos turistas são dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

Navios

O segundo navio cruzeiro a chegar em Manaus será o Seven Seas Navigator, da RegentSeven Seas, na próxima terça-feira, 29/11, às 8h, no porto de Manaus, com previsão de partida para a quarta-feira, 30/11, às 16h. Em seguida ancora o navio Voledam, da Holland America, na quinta-feira, 1º/12, às 10h, saindo da cidade na sexta-feira, 2/12, às 16h. O último navio do ano será o MS Marina, da Oceania Cruises, que chegará a Manaus no dia 28/12, às 9h, e partirá no dia 29/12, às 17h.

Programação e listagem dos Navios Cruzeiros

27 de novembro - Insígnia, 803 turistas, 400 tripulantes.

29 de novembro - Seven Seas Navigator, 530 turistas, 324 tripulantes.

1º de dezembro - Volendam, 1.718 turistas, 647 tripulantes.

28 de dezembro - MS Marina, 1.447 turistas, 800 tripulantes.

17 de janeiro - Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes.

2 de março - Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes.

4 de março - Volendam, 1.718 turistas, 647 tripulantes.

11 de março - Seabourn Quest, 540 turistas, 330 tripulantes.

14 de março - Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

25 de março - Seven Seas Voyager, 777 turistas, 445 tripulantes.

26 de março - Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

29 de março - Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

30 de março - Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

8 de abril - Seven Seas Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes.

15 de abril - Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

18 de abril - Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

14 de maio - Silver Shadow, 392 turistas, 302 tripulantes.