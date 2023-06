Colina é palco de Manaus x São José-RS, pela série C do Brasileirão neste domingo

Manaus/AM - O Estádio da Colina será palco do confronto entre Manaus e São José-RS, válido pela 9ª rodada da Série C do Brasileirão.

A partida inicialmente era prevista para ocorrer na Arena da Amazônia e teve local alterado pela CBF devido à indisponibilidade da Arena, que recebe outro evento no fim de semana.

Agora, o jogo acontece no estádio que fica no bairro de São Raimundo, na Zona Oeste da cidade, a partir das 15h no horário de Manaus (16h no horário de Brasília).

No dia 3 de junho, o Manaus venceu por 1 a 0 o Volta Redonda, na Colina.