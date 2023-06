Clínica Veterinária é condenada a indenizar tutora por morte de cão em Manaus

Por considerar que houve negligência e imperícia no atendimento pré e pós-operatório no procedimento de castração de um animal de estimação, o juiz Roberto Hermidas de Aragão Filho, condenou uma Clínica Veterinária, em Manaus, a indenizar a tutora do cachorro da raça Shitzu, de nome Jhon que, logo após a cirurgia, veio a óbito.

