Clientes das galerias concorrem a prêmios no 'Mês dos namorados' em Manaus

A cada R$ 25 em compras, o consumidor recebe um cupom, preenche e deposita na urna, para concorrer a prêmios como bicicletas, jantares românticos e vale-compras no valor de R$ 100. Os organizadores da promoção ressaltam que o cupom que não estiver preenchido conforme o regulamento que consta no verso, não poderá concorrer aos sorteios.

Manaus/AM - Os clientes das galerias populares Espírito Santo e Remédios, localizadas no Centro; e shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus, podem concorrer a prêmios durante o mês de junho, com a promoção “Mês dos Namorados”.

