Cliente agride garçom por causa de bolinho e provoca pancadaria generalizada em bar

Um cliente agrediu um garçom e deu início a uma confusão generalizada dentro de um bar no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (9). O motivo da agressão? A diferença de R$ 2 em um bolinho de macaxeira.

O quebra-quebra foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo testemunhas, a briga começou quando o homem recebeu a conta e acusou um erro no valor cobrado. Ele foi até uma atendente que estava no balcão e alterado, começou a gritar com mulher.

Cliente agride garçom e causa briga generalizada em bar no Rio pic.twitter.com/CRQCKisgSd — Babilônia (@hamudaniel19) December 12, 2022

Em seguida, ele se dirigiu à vítima, o garçom Rafael Dias, que lhe explicou que o bolinho custava R$ 10 e não R$ 8 como ele afirmava. Mesmo assim, o homem não quis aceitar e também começou a xingá-lo. Em determinado momento, ele deu um tapa no rosto do rapaz e logo em seguida, desferiu outro golpe nas costas do mesmo.

Diante da cena, outros clientes se revoltaram e saíram em defesa do rapaz e uma grande confusão começou. Os clientes tentaram agredir o homem e uma mulher chegou a gritar com o agressor, mas também foi estapeada por ele.

Após a agressão, ela se revoltou e pegou uma cadeira para atirar contra ele, mas foi “desarmada” pelo garçom agredido, que tirou o objeto das mãos dela.

A situação só encerrou quando um homem chegou e tirou do local o homem que iniciou a briga. Rafael ficou revoltado e questionou a máxima que “o cliente tem sempre razão”.

O jovem contou que trabalha no local há oito meses e que nunca tinha passado por isso. Ele registrou um boletim de ocorrência contra o homem que o agrediu e afirmou que irá processá-lo para que o mesmo não venha acontecer com outras pessoas.