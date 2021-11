Cidades do Amazonas terão mutirão para limpeza de rios

No dia 20 de novembro será a vez do Rio Maués-Açu, no município de Maués. A expectativa é que sejam recolhidas 8 mil toneladas de lixo dos rios.

Neste sábado, a ação acontece em Manaus, no rio Tarumã-Açu e deve receber ajuda de 110 voluntários, sendo 70 deles, indígenas do parque das tribos.

Para combater a poluição nessas áreas, a ONG norte-americana Ocean Conservancy, selecionou a capital amazonense Manaus e a cidade de Maués, no Amazonas, para a realização de mutirões de limpeza nesse e no próximo fim de semana.

O Brasil é abastecido por muitos rios, principalmente na região amazônica. Uma das grandes preocupações ambientais é a poluição. O Secretário do Meio Ambiente de Manaus, no Amazonas, Antônio Ademir Stroski, destaca a grande quantidade de plásticos jogada em rios e igarapés, principalmente na área urbana da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.