Cidade Nova terá ruas com sentido único a partir desta sexta em Manaus

Manaus/AM - As ruas A-4, no trecho entre a avenida Governador José Lindoso (das Torres) até a avenida Coletora, no bairro Cidade Nova terão sentido único a partir desta sexta-feira (03), em Manaus.

A mudança de circulação é necessária para extinguir a saída perigosa dos veículos provenientes da rua A-4 para a avenida das Torres, no retorno, em direção ao bairro do Coroado.

Para regulamentar a mudança nas vias, as equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) aplicaram sinalização horizontal de linha de retenção, pintura de legenda PARE, setas direcionais e placa vertical de regulamentação do sentido de circulação da via.

Os agentes estarão no local para orientar os condutores de veículos sobre a mudança no itinerário e opções de circulação na via. Com a nova regulamentação de sentido de circulação, os motoristas que trafegarem na contramão estarão cometendo infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 293,47.