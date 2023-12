Chuva e período de Natal faz preço do Uber disparar em Manaus

Além do preço, a indisponibilidade de carros por aplicativo tem sido motivo de dor de cabeça para quem precisa do serviço.

Uma corrida que antes custava em torno de R$ 20, hoje pela manhã com a forte chuva que atinge a cidade, chegou a R$ 56. Os usuários têm reclamado sobre as taxas nas redes sociais.

