Chuva causa deslizamentos de barrancos a alagamentos em Manaus

Manaus/AM – A chuva que está caindo em Manaus desde o inicio da manhã desta sexta-feira (14) já causou vários problemas para a população. A Defesa Civil do município registrou pelo menos 8 ocorrências de deslizamentos de barrancos a alagamentos. A primeira ocorrência registrada foi um risco de deslizamento na rua Curiós, no Loteamento Fazendinha, na zona norte. Já no beco da Paz, no bairro Cidade de Deus, também na zona norte houve um deslizamento de barranco, assim também na Comunidade São Lucas, na rua Zoizita, na mesma zona. Já na rua Cambará (antiga rua Israel), na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona centro-sul, teve registro de alagamento. Na rua jamelão, da Comunidade João Paulo, na zona leste também houve alagação. O terceiro registro da mesma ocorrência foi na rua Sócrates, na Comunidade Bairro Novo, na zona leste. Teve registro de desabamento de muro na rua Bom Jesus, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste. Já na rua 7 de setembro, na Comunidade Nova Vitória, na zona leste, teve uma ocorrência de risco de desabar muro. A equipe da Defesa Civil irá em todos os endereços para avaliar os danos e auxiliar as famílias prejudicadas.

