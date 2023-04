Chocolate com sabores amazônicos são opções para a páscoa em Manaus

Manaus/AM - Tucumã, cupuaçu, banana frita, pimenta murupi com chocolate - esse é o pedido completo para uma páscoa com sabores amazônicos. Por isso, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) destaca iniciativas amazonenses que trabalham com sustentabilidade, regionalidade e divulgação da cultura e gastronomia amazonense.

A tradicional Bombons Finos da Amazônia, que atua há mais de 20 anos no mercado de chocolates, traz neste ano a “Páscoa Bumbá” composta por ovos de chocolates com a tradicional qualidade da empresa mesclados com sabores regionais como o açaí, a pimenta murupi, castanha e cupuaçu.

Jujuba de cupuaçu, tapioca e castanha são ingredientes do ovo da páscoa produzido pela Amazon Doces, que atua há 12 anos com produção de bombons, geleias, biscoitos, licores, jujubas e salames.

Já as famosas barras de chocolate também ganham ingredientes amazônicos como o “choco-caboquinho”, uma mistura de chocolate com tucumã que remete ao tradicional “x-caboquinho”. A ideia é da empresa D’Amazônia Origens, localizada em Maués, que trabalha com produtos 100% naturais e matéria-prima da Amazônia.

O proprietário da empresa e idealizador do choco-caboquinho, Luca D’Ambros, ressalta que a ideia surgiu a partir de uns testes com tucumã desidratado com chocolate branco.

“É uma experiência extremamente amazônica e não do ponto de vista de uma tradição amazônica, mas também do ponto de vista do conceito: ter acesso aos ativos amazônicos, transformados por uma simples inovação, um produto que é extraordinário, cujo impacto é sócio-ambiental e extremamente positivo”, destaca.

Bombons com castanha coberta é uma especialidade da Sweet Novo Airão, fundada pela bióloga Karen Silva há 3 anos, após sentir saudades do bombom que é receita de família. E nesta páscoa, buscando promover os ingredientes locais, a Sweet inicia a produção de ovos de chocolate com cupuaçu e maracujá, frutas de produtores locais do município, movimentando a economia local e promovendo a sustentabilidade com embalagens de material reciclável.

Karen afirma que os produtos não possuem açúcar, ovo e manteiga em sua composição. “Temos garantia da doçura suave com o sabor da fruta, sendo um produto exclusivo de Novo Airão. Idealizado, produzido e comercializado em Novo Airão, abrangendo agora a comercialização para Manaus também”, disse.

Onde encontrar

Amazon Doces: Os produtos podem ser encontrados no Manauara Shopping. Para mais informações, entre em contato por meio do telefone (92) 98112-3425 e nas redes sociais @amazon_doces_am.

Bombons Finos: Os chocolates podem ser encontrados na loja física que fica localizada no Shopping Manauara e também na fábrica, localizada na Av. Carvalho Leal, 934 - Cachoeirinha. Para mais informações, redes sociais @bombonsfinosam e telefone para contato (92) 3236-2610.

D’Amazônia Origens: As barras de chocolate com tucumã são vendidas na agroindústria em Maués durante o ano todo. Para Manaus, as vendas são feitas sob encomenda. O contato por ser feito a partir da página na rede social @damazoniaorigens

Sweet Novo Airão: Encomendas para Novo Airão e Manaus podem ser realizadas por meio das redes sociais @airao.sweet e pelo telefone (92) 98582-0817.