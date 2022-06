Cheia 2022: Pagamento do 2º lote do Auxílio Aluguel em Manaus será liberado hoje

Manaus/AM - O pagamento do segundo lote do Auxílio Aluguel – Operação Cheia 2022, para 2.001 famílias atingidas pela subida das águas do rio Negro será liberado nesta sexta-feira (24), conforme informações divulgadas pela Prefeitura de Manaus.

A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao, no ícone “Lista Auxílio Aluguel Operação Cheia 2022 – 2º Lote”.

As famílias beneficiárias são residentes nos bairros Aparecida, Betânia, Cachoeirinha, Centro, Colônia Antônio Aleixo, Compensa, Crespo, Educandos, Glória, Mauazinho, Presidente Vargas, Puraquequara, Raiz, Santo Antônio, São Jorge, São Geraldo e Tarumã. Cada família terá direito a duas parcelas do benefício, no valor de R$ 600, que serão pagas por meio da conta digital “Carteira bB”, do Banco do Brasil.

Para acessar o benefício, não é necessário se dirigir às agências. Basta fazer o download do aplicativo (app) “Carteira bB” por meio da loja de aplicativos do celular. Até o momento, somando o pagamento do primeiro e segundo lotes, são 2.696 famílias beneficiadas com o Auxílio Aluguel.

“Como o nível do rio Negro continua subindo e os cadastros ainda estão sendo realizados pelas equipes da Semasc nas áreas urbana e rural, o benefício está sendo liberado em lotes. O primeiro lote foi pago por meio de Guia de Pagamento, mas a partir de agora, os auxílios serão liberados por meio de conta digital. O sistema é mais rápido e seguro”, informou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Nesta quinta-feira (23), a cota do rio Negro se manteve em 29,75 metros, apenas 27 centímetros abaixo da cheia histórica, registrada em 2021, quando o rio atingiu a marca dos 30,02 metros.

Zona ribeirinha

Servidores da Semasc embarcaram, nesta quinta-feira, em direção às comunidades ribeirinhas para atualizar o cadastro das famílias afetadas pela cheia. Pelo menos 600 famílias residentes às margens dos rios Negro e Amazonas devem ser beneficiadas com o Auxílio Aluguel e cestas básicas.

Download do “Carteira bB”

Os beneficiários já podem fazer o download do app “Carteira bB” por meio da loja de aplicativos do celular, e seguir os passos:

1. Clicar em “Fazer cadastro” e aceitar os termos e condições de uso

2. Inserir o CPF e clicar em “Continuar”

3. Inserir o nome completo e a data de nascimento, clicar em “Continuar”

4. Em seguida, inserir o e-mail e no campo abaixo, confirmar o endereço de e-mail.

5. Na sequência será solicitado o número de telefone com DDD. Se tudo estiver correto, um código de seis dígitos será enviado via SMS. Esse código deve ser inserido no aplicativo.

6. Em seguida, será solicitada a criação de uma senha de seis dígitos e a confirmação da senha.

7. Depois, o usuário deverá escolher um documento que ficará ligado à conta, podendo ser o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Será solicitado que sejam feitas uma foto da frente do documento, outra do verso e uma terceira, estilo selfie, do beneficiário.

8. Depois da inserção desses dados, basta aguardar o e-mail com a confirmação do cadastro.

Após a confirmação, já é possível acessar e utilizar a Carteira bB.