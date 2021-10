Cetam Galileia inicia as aulas presenciais nesta segunda-feira em Manaus

Todos os protocolos de proteção e prevenção à Covid-19 estão sendo seguidos rigorosamente. Alunos e servidores não poderão estar presentes na unidade sem o uso de máscaras. As salas, laboratórios e demais dependências da escola contam com álcool em gel.

Manaus/AM - Mais de 2 mil alunos da nova unidade Cetam começam a assistir as aulas presenciais em diversos cursos nesta segundo-feria (25). As atividades são nos turnos da manhã, tarde e noite. A nova unidade está localizada na na a avenida Tenente Roxana Bonessi, conjunto Galileia, zona norte de Manaus.

