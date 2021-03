Cerca de 800 profissionais da saúde não tomaram 2ª dose da vacina em Manaus

As pessoas com sintomas gripais ou outras doenças na fase aguda não devem receber a vacina e precisam aguardar a plena recuperação da saúde. Para os casos de Covid-19, suspeitos ou confirmados, a recomendação é aguardar 30 dias a contar dos primeiros sintomas.

O atendimento deve ser feito após o agendamento eletrônico, no site do Imuniza Manaus . O usuário deve escolher a opção "Segunda Dose" e consultar a data, a hora e o local onde irá receber a vacina. Se preferir, o trabalhador pode mudar o agendamento na opção "Quero alterar local e data", respeitando o mínimo de 21 dias e o máximo de 28 dias após a primeira dose.

