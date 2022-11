Cerca de 25 mil turistas chegam a Manaus durante ‘Temporada de Cruzeiros'

Manaus/AM - Chegarão à Manaus 18 navios com um fluxo de aproximadamente 25 mil turistas, trazendo um incremento de mais de R$ 35 milhões na economia local durante a temporada de Cruzeiros 2022/2023.

O navio Insígnia, da empresa marítima Oceania Cruises, será o primeiro a atracar no porto de Manaus. Com previsão de chegada para às 10h do dia 27 deste mês, o cruzeiro, que tem 1.203 pessoas, entre tripulação e passageiros, permanecerá na cidade até às 16h do dia 28, ficando apenas por um dia em solo manauara. A maioria dos turistas são, predominantemente, dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

De acordo com Gustavo Sampaio, presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), a área de desembarque internacional de turistas, está dotada com uma melhor infraestrutura portuária para atracação das embarcações, acesso à internet, serviços da Polícia Turística do Amazonas (Politur) e Casa de Câmbio, para melhor atender os turistas que visitarão a cidade nessa temporada.

“Mais ou menos 25 mil turistas pisarão no estado do Amazonas: na cidade de Manaus e em Parintins, na Serra da Valéria. Estamos tratando essa temporada com muito carinho. Ela ainda não vai ser a maior da história, não vai ser do tamanho que esperávamos, mas, estamos preparados e vamos trabalhar com excelência, para que no próximo ano tenhamos uma temporada mais grandiosa”, comentou Gustavo Sampaio.

Temporada de Cruzeiros 2022/2023

A “Temporada de Cruzeiros 2022/2023” no Brasil, receberá entre cabotagem e trânsito, 49 navios, dos quais, 18 estão previstos para ancorar na “Paris dos Trópicos”. Nos primeiros três meses da temporada, atracarão por aqui o Insígnia, da Oceania Cruises; o Seven Seas Navigator, da Regent Seven Seas; o Voledam, da Holland America; o MS Marina, da Oceania Cruises; o Viking Sea, da Viking Ocean Cruises; e o Costa Luminosa, da Costa Crociere S.p.A.. O encerramento da temporada está previsto para maio de 2023.

Atracação dos navios

A administração do porto de Manaus vai acoplar um flutuante com 180 metros de cais, para atender aos navios de até 230 metros. Em uma eventual possibilidade da chegada de dois navios ao mesmo tempo naquela plataforma, o menor deles ficará fundeado até que o outro desocupe o espaço.