Cerca de 1500 pessoas aproveitam noite romântica com show de Elymar Santos na Casa de Praia em Manaus

“Esse é o terceiro evento nacional aqui no local em um mês. Nomes como Neguinho da Beija-Flor e Frejat já se apresentaram aqui, além de mais de 35 artistas locais, e esse é , um espaço que Manaus ganha e que está se consolidando também com a presença do público”, disse o prefeito de Manaus David Almeida.

Manaus/AM - Cerca de 1500 pessoas aproveitaram uma noite romântica com os melhores sucessos de Elymar Santos, neste domingo (04), na casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.