Cenário feminino de Free Fire é destaque no espaço gamer do Passo a Paço

Manaus/AM - Dando continuidade à novidade da programação gamer da sétima edição do “#SouManaus Passo a Paço 2022”, a Prefeitura de Manaus deu início, nesta segunda-feira (05), ao campeonato feminino de Free Fire, com uma showmatch (partida de exibição) entre as meninas da Logic Pro e da Amazon Masters, marcando o início dos jogos.

As partidas foram realizadas no espaço Gamer Inovation, localizado no Casarão da Inovação Cassina, e fazem parte dos projetos de expansão do maior festival de artes integradas da região Norte, que agora tenta abraçar o público gamer de Manaus.



Espaço Gamer Inovation

A programação do espaço Gamer Inovation teve início no primeiro dia do #SouManaus Passo a Paço 2022, no último sábado (3), com a realização do campeonato de Fifa durante os dois primeiros dias do festival.

O campeonato de Free Fire, atualmente o jogo mais popular no Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Game Brasil (PGB), terá continuidade na terça-feira (06), e contará com a presença de 12 times profissionais, agraciando o primeiro colocado com um prêmio de R$ 2,5 mil.