Cemitérios vão abrir de 7h às 18h no Dia de Finados em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus preparou uma logística de atendimento para receber o público que irá visitar seus entes nos cemitérios públicos, na terça-feira (2), Dia de Finados. Os dez campos-santos de Manaus tem estimativa de receber 500 mil pessoas.

Os cemitérios irão funcionar de 7h as 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento foi montada, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), em parceria com demais pastas do Executivo municipal.

Um esquema especial de limpeza já foi executado com serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo não somente nos cemitérios, como também no entorno. As famílias que forem até os locais para fazer a limpeza, ornamentar os túmulos e prestar suas orações e homenagens aos entes queridos, encontrarão os campos-santos organizados, e com a infraestrutura necessária para a data especial.