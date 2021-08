Cemitérios serão reabertos para visitação a partir de segunda em Manaus

No domingo, haverá sonorização e apresentações musicais de orquestras em todos os campos-santos, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), trabalha com orientação ao público e atendimento de emergência, caso haja necessidade.

A Guarda Civil também está presente fazendo a segurança, assim como a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), que conta com equipes atuando no controle de ambulantes.

Neste sábado, a movimentação em todos os cemitérios municipais foi tranquila. No domingo, Dia dos Pais, os locais estarão abertos das 7h às 18h, para visitação com acesso somente pelos portões principais. A abertura excepcional ocorre devido a data comemorativa e segue os protocolos de segurança contra a Covid-19.

“A decisão foi feita de forma gradativa e flexível. A primeira experiência foi no Dia das Mães, e posteriormente às segundas-feiras, quando já havíamos liberado o espaço para visitação. Temos contado muito com a colaboração das pessoas e vale ressaltar que elas não vão aos cemitérios para fazer baderna ou passar longos períodos. São visitas rápidas, silenciosas e cheias de saudade”, ressaltou.

