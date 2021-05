Cemitérios públicos serão reabertos às segundas-feiras em Manaus

Manaus/AM - A partir do dia 17, os dez cemitérios públicos administrados pela Prefeitura de Manaus estarão abertos para visitação no horário de 8h até as 20h.

A princípio, os dias de visitas estarão liberados apenas nas segunda-feiras, mas, a intenção é ampliar esse prazo para os demais dias da semana.

Neste primeiro fim de semana de liberação dos cemitérios, para as homenagens póstumas pelo Dia das Mães, uma força-tarefa de 1,2 mil servidores da Prefeitura de Manaus garantiu a segurança dos visitantes, que estiveram nos dez campos-santos públicos da capital. A maior movimentação foi registrada no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, zona Oeste.