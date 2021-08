Cemitérios de Manaus reabrem para visitação a partir desta segunda

“A decisão foi feita de forma gradativa e flexível. A primeira experiência foi no Dia das Mães, e posteriormente às segundas-feiras, quando já havíamos liberado o espaço para visitação. Temos contado muito com a colaboração das pessoas e vale ressaltar que elas não vão aos cemitérios para fazer baderna ou passar longos períodos. São visitas rápidas, silenciosas e cheias de saudade”, ressaltou.

