Categoria Ouro do 64ª Festival Folclórico do Amazonas inicia em julho

Manaus/AM- O Festival Folclórico do Amazonas - Categoria Ouro será realizado entre os dias 10 e 23 de julho, no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa). A 64ª edição do festival retorna ao formato presencial, depois de dois anos suspenso, devido à pandemia. O evento, com entrada gratuita, celebra a cultura popular e incentiva a geração de emprego e renda no Estado.

Ao todo, o festival contará com 70 apresentações, sendo 64 de grupos folclóricos e seis Bois-Bumbás, Master A e B.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, é uma recomendação do Governador do Amazonas, Wilson Lima, resgatar eventos culturais que promovam o entretenimento e incrementem a renda familiar.

“A Categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas é um dos eventos populares mais tradicionais do Estado. Serão 14 dias de programação com danças folclóricas, espaço gastronômico formado por empreendedores locais, artesanato e outras atividades para as famílias. É uma oportunidade de diversão e de incentivo à economia criativa”, destaca Apolo.

Além de adotar o formato presencial, neste ano, o festival retorna ao local de origem. No ano passado, uma Live Folclórica foi realizada na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. O evento foi uma mostra não competitiva, sem público, e os grupos tiveram equipes reduzidas, seguindo os protocolos de saúde. A transmissão do evento foi feita por meio das redes sociais (@culturadoam) e TV Encontro das Águas.

Atrações



No dia 10 de julho (domingo), o festival terá início às 19h30 e segue até às 23h30. Se apresentam os seguintes grupos folclóricos: Do Binha (ciranda), Pidá DJapá (cacetinho), Força Jovem (ciranda), Baniwa (cacetinho) e Maravilha (ciranda). As apresentações têm duração de até 40 minutos.

O festival contempla diversas danças folclóricas nas modalidades de dança regional, nacional, nordestina e a internacional, garrote regional, tribo, quadrilha cômica, tradicional, de duelo e a alternativa.

O Boi-Bumbá, categoria Master B, vem representada pelo Tira Prosa, Clamor de um Povo, Galante e, na Master A, os Bois Brilhante, Corre Campo e o Garanhão.