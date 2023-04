Castramóvel: Agendamento para ação no Estádio Colina inicia nesta terça em Manaus

Manaus/AM - Após o Castramóvel realizar atendimentos no Estádio Carlos Zamith na semana passada, durante ação itinerante da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a deputada Joana Darc (União) anunciou que a unidade móvel também vai ofertar o serviço no Estádio Colina, na zona oeste da capital. A parlamentar solicitou ao Governo do Estado e foi atendida.

Os atendimentos vão acontecer entre os dias 10 a 20 de abril, mas o agendamento será realizado nesta terça (4) e quinta-feira (5).

O agendamento será presencial, a partir das 9h da manhã, no Estádio Ismael Benigno - “Colina”, localizado na Avenida Presidente Dutra, 183, bairro São Raimundo.

Os interessados devem levar os documentos necessários para realizar o agendamento, sendo eles: RG, CPF, Comprovante de Residência e uma foto do animal (você pode ter a foto do seu animal no seu celular). Importante ressaltar que cada tutor pode cadastrar apenas 2 animais por CPF.

Para o agendamento presencial, a Unidade Móvel estará atendendo os seguintes bairros relacionados: Glória, São Raimundo, Santo Antônio, Compensa, Presidente Vargas, Centro e Aparecida.