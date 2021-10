Caso Kimberly: Julgamento de Rafael Fernandez será retomado nesta quinta

A decisão é da juíza Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, que preside o júri. Na continuidade dos trabalhos amanhã, será concluída a fase dos debates - quando acusação e defesa sustentam as suas teses para os jurados. Depois o Conselho de Sentença se reunirá para analisar tudo o que foi apresentado na sessão. A expectativa de encerramento do julgamento é ainda nesta quinta.

Manaus/AM - O primeiro dia de julgamento de Rafael Fernandez Rodrigues foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira (28), a partir das 8h30, no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. Ele é acusado de matar a ex-miss Manicoré, Kimberly Karen Mota de Oliveira, em maio de 2020.

