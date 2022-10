Caso Fred: Coronéis envolvidos em atentado contra família serão julgados em Manaus

Manaus/AM - Os coronéis da PM Aroldo da Silva Ribeiro, Raimundo Rooselvet da Conceição de Almeida Neves e o soldado Francisco Trindade Saraiva Pinheiro, acusados do atentado contra a família de Fred Júnior, em 19 de março de 2001, serão julgados em Manaus.

O julgamento acontece na próxima segunda-feira (10), pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus e tem previsão de encerrar na quarta-feira (12). Os três são acusados pelo crime de homicídio qualificado - incursos no art. 121, parágrafo 2.º, inciso I (mediante paga ou promessa de recompensa); e art. 121, parágrafo 2.º, combinado com o art. 14, inciso II (por duas vezes), todos do Código Penal Brasileiro – contra as vítimas Fred Fernandes da Silva, Maria da Conceição dos Santos da Silva e Adônis dos Santos da Silva.

Relembre - O “Caso Fred”, como ficou conhecido, começou com o assassinato de Daniele Damasceno, em 2001. Na época, Fred Júnior, namorado da vítima, foi acusado e condenado pelo crime. Ele confessou ter decapitado a jovem após consumirem drogas.

No mesmo ano, o pai dele, o técnico agrícola Fred Fernandes da Silva, foi assassinado após visitar o filho na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus. A esposa do homem, Maria Conceição e o filho Adônis também estavam com ele no dia do atentado que aconteceu no cruzamento das ruas Ramos Ferreira e Duque de Caxias, no Centro de Manaus.

Houve desmembramento do processo judicial e, em 28 de novembro de 2013, a 2.ª Vara do Tribunal do Júri julgou e condenou a 33 anos de prisão o casal Waldemarino Damasceno e Terezinha de Jesus Oliveira Rocha, pais de Daniele, acusados de serem os mandantes do crime que teve como vítimas Fred Fernandes, Maria da Conceição e Adônis.