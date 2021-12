Caso Flávio: Justiça nega júri popular a Alejandro e absolve Paola Valeiko

Manaus/AM - Alejandro Valeiko, acusado pela morte do engenheiro Flávio Rodrigues, não será julgado pelo Tribunal do Júri após ser considerado impronunciado. A decisão judicial foi publicada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, nesta sexta-feira (17), e também determinou a absolvição sumária de Paola Valeiko Molina, irmã de Alejandro. Os outros acusados pelo crime, Elizeu da Paz de Souza, preso há mais de dois anos, ganhou liberdade provisória. Já Mayc Vinícius Teixeira Parede, que confessou ter esfaqueado Flávio, teve concedida liberdade com medidas cautelares. Ambos aguardarão data para julgamento no plenário do Tribunal do Júri. O crime ocorreu no dia 29 de setembro de 2019, após uma festa na casa de Alejandro Molina Valeiko. Clique para baixar arquivo





